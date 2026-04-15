HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İzmir Hava Durumu! 15 Nisan Çarşamba İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 15 Nisan 2026 Çarşamba günü hava durumu sıcak ve bulutlu. Gündüz sıcaklık 18-20 dereceye ulaşırken, sabah 13, akşam ve gece de 11 derece olarak ölçülecek. Rüzgar kuzeyden orta şiddette esecek ve hızı gündüz 32 km/sata kadar çıkacak. Nem oranı %73 ile %83 arasında değişirken, basınç ise 1022-1023 hPa seviyelerinde kalacak. Takip eden günlerde hava sıcaklığı yükseliyor ve parçalı bulutlu hava koşulları bekleniyor.

Simay Özmen

Bugün, 15 Nisan 2026 Çarşamba günü, İzmir'de hava durumu genellikle sıcak. Hava bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklığın 18 - 20 derece civarında olması bekleniyor. Sabah saatlerinde sıcaklık 13 derece civarındadır. Akşam saatlerinde de 13 derece olarak kalacak. Gece saatlerinde sıcaklık 11 dereceye düşecek. Rüzgar kuzey yönünden orta şiddette esecek. Sabah saatlerinde rüzgar hızı 24 km/saat olacak. Gündüz ve akşam saatlerinde bu hız 32 km/saat'e yükselecek. Gece saatlerinde ise 29 km/saat hızında sürecek. Nem oranı sabah %83, gündüz %73 olacak. Akşam saatlerinde %75, gece saatlerinde %78 seviyelerine çıkacak. Basınç değerleri ise gün boyunca 1022 - 1023 hPa arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 16 Nisan Perşembe günü hava sıcaklığının 17 - 18 derece civarında olması bekleniyor. 17 Nisan Cuma günü ise sıcaklık 21 - 22 dereceye yükselecek. Bu tarihlerde hava genellikle parçalı bulutlu olacak. 16 Nisan Perşembe günü hafif yağış bekleniyor. 17 Nisan Cuma günü ise hafif yağmurlu hava koşulları görülecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek faydalı olacaktır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak gerekir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın hızına göre uygun önlemler almak önemlidir. Hava durumu değişikliklerine karşı güncel tahminleri takip etmek yararlı olacaktır. Planlarınızı yaparken bu tahminleri dikkate almanız sizin için avantajlı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cesedi önce gömmüşler sonra çıkarıp yer değiştirmişler!Cesedi önce gömmüşler sonra çıkarıp yer değiştirmişler!
9 ilde çok sayıda gözaltı! Asker, polis, öğretmen, hemşire...9 ilde çok sayıda gözaltı! Asker, polis, öğretmen, hemşire...

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan yeni tehdit: "Savaş devam ederse..." ABD şimdi o ihtimali değerlendiriyor

İran'dan yeni tehdit: "Savaş devam ederse..." ABD şimdi o ihtimali değerlendiriyor

Şanlıurfa'daki okul saldırısıyla ilgili yeni gelişme! 4 kişi görevden uzaklaştırıldı

Şanlıurfa'daki okul saldırısıyla ilgili yeni gelişme! 4 kişi görevden uzaklaştırıldı

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! İki dev elendi, yarı finale yükseldiler!

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! İki dev elendi, yarı finale yükseldiler!

Eski hakem ve içerik üreticisi Elif Karaarslan’ın ifadesi ortaya çıktı

Eski hakem ve içerik üreticisi Elif Karaarslan’ın ifadesi ortaya çıktı

Fiyatları etkileyecek gelişme! ABD'den İran kararı: 5 gün var

Fiyatları etkileyecek gelişme! ABD'den İran kararı: 5 gün var

21 Nisan 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayınlandı!

21 Nisan 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayınlandı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.