İzmir Hava Durumu! 15 Nisan Çarşamba İzmir hava durumu nasıl?

Bugün, 15 Nisan 2026 Çarşamba günü, İzmir'de hava durumu genellikle sıcak. Hava bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklığın 18 - 20 derece civarında olması bekleniyor. Sabah saatlerinde sıcaklık 13 derece civarındadır. Akşam saatlerinde de 13 derece olarak kalacak. Gece saatlerinde sıcaklık 11 dereceye düşecek. Rüzgar kuzey yönünden orta şiddette esecek. Sabah saatlerinde rüzgar hızı 24 km/saat olacak. Gündüz ve akşam saatlerinde bu hız 32 km/saat'e yükselecek. Gece saatlerinde ise 29 km/saat hızında sürecek. Nem oranı sabah %83, gündüz %73 olacak. Akşam saatlerinde %75, gece saatlerinde %78 seviyelerine çıkacak. Basınç değerleri ise gün boyunca 1022 - 1023 hPa arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 16 Nisan Perşembe günü hava sıcaklığının 17 - 18 derece civarında olması bekleniyor. 17 Nisan Cuma günü ise sıcaklık 21 - 22 dereceye yükselecek. Bu tarihlerde hava genellikle parçalı bulutlu olacak. 16 Nisan Perşembe günü hafif yağış bekleniyor. 17 Nisan Cuma günü ise hafif yağmurlu hava koşulları görülecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek faydalı olacaktır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak gerekir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın hızına göre uygun önlemler almak önemlidir. Hava durumu değişikliklerine karşı güncel tahminleri takip etmek yararlı olacaktır. Planlarınızı yaparken bu tahminleri dikkate almanız sizin için avantajlı olacaktır.