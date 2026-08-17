İzmir Hava Durumu! 17 Ağustos Pazartesi İzmir hava durumu nasıl?

Bugün, 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü, İzmir'de hava durumu keyifli. Gün boyunca bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar 28 ile 18 derece arasında değişecek. Bu sıcaklık aralığı, İzmir'in yaz havasını yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 18 Ağustos Salı günü, hava sıcaklıkları 29 ile 17 derece arasında olacak. Parlak güneş ışığı hakim olacak. 19 Ağustos Çarşamba günü sıcaklıklar 31 ile 21 derece arasında seyredecek. Yine parlak güneş ışığı bekleniyor.

Bu güzel hava koşullarından faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Sahil kenarında vakit geçirebilirsiniz. Güneş ışığından korunmak için güneş kremi kullanmayı unutmayın. Bol su içmek de önemlidir. Sıcak havalarda serin kalmak için hafif giysileri tercih etmeniz faydalı olacaktır.

İzmir'de önümüzdeki günlerde hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Açık hava aktivitelerinizi planlarken bu durumu göz önünde bulundurmanızda fayda var.