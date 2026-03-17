İzmir Hava Durumu! 17 Mart Salı İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 17 Mart 2026 Salı günü hava genellikle açık ve güneşli olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 5 derece civarında. Hissedilen sıcaklık ise 2 derece civarında. Öğle saatlerinde sıcaklık 12 dereceye kadar yükselebilir. Hissedilen sıcaklık 4 derece civarında kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 7 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklık 0 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 5 dereceye gerileyecek. Hissedilen sıcaklık -1 derece civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 20 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı sabah %38, öğle %29, akşam %46 ve gece %62 civarında olacak.

18 Mart Çarşamba günü hava yer yer güneşli olacak. Ardından hava bulutlanacak. Sıcaklıklar 5 ile 14 derece arasında değişecek. 19 Mart Perşembe günü daha soğuk hava bekleniyor. Sıcaklıklar 4 ile 9 derece arasında yer alacak.

Bu dönemde hava sıcaklıklarındaki dalgalanmalar dikkat gerektiriyor. Sabah ve akşam saatlerinde daha sıcak giyinmek faydalı olacaktır. Gündüzleri ise hafif kıyafetler tercih edilebilir. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler kullanmak akıllıca olacaktır. Nem oranındaki değişiklikler cilt kuruluğuna neden olabilir. Nemlendirici kullanmak önerilir.