İzmir Hava Durumu! 18 Haziran Perşembe İzmir hava durumu nasıl?

Bugün, 18 Haziran 2026 Perşembe günü İzmir'de hava durumu değişkenlik gösterecek. Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık gündüz saatlerinde 25 - 26 derece arasında. Gece ise sıcaklık 16 - 17 derece civarında olacak. Rüzgar hızı 9 - 12 km/saat arasında değişecek. Rüzgar yönü sabah saatlerinde kuzeydoğudan, öğleden sonra ise kuzeyden esecek. Nem oranı %40 ile %67 arasında olacak.

Bu hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluk yaratabilir. Gök gürültülü sağanak yağışlar ani ve yoğun yağışlar yaratabilir. Dışarıda vakit geçireceklerin yanlarında su geçirmez giysi bulundurması faydalı olacaktır. Rüzgarın hızının artması hafif eşyaların yerinden hareket etme riskini artırabilir. Bu durumu göz önünde bulundurmalısınız.

Önümüzdeki günlerde hava daha stabil hale gelecek. 19 Haziran Cuma günü hava parçalı az bulutlu olacak. Sıcaklıklar 16 - 18 derece arasında seyredecek. 20 Haziran Cumartesi günü hava açık olacak. Sıcaklık 16 - 19 derece arasında değişecek. 21 Haziran Pazar günü hava yine açık olacak. Sıcaklıklar 17 - 18 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava koşulları daha uygun hale gelecek. Açık hava etkinlikleri için plan yapabilirsiniz. Sabaha ve akşam saatlerine dikkat etmekte fayda var. Bu saatlerde hava serin olabilir. Yanınıza uygun giysiler almak iyi bir fikir olacaktır.

18 Haziran Perşembe günü İzmir'de değişken hava koşulları bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava daha stabil hale gelecek. Planlarınızı yaparken bu bilgileri dikkate almanız önemlidir. Böylece daha keyifli ve sağlıklı bir deneyim yaşayabilirsiniz.