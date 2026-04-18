İzmir Hava Durumu! 18 Nisan Cumartesi İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de, 18 Nisan 2026 Cumartesi günü hava durumu değişken olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 15 derece civarında ölçülecek. Hava parçalı bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 20 dereceye kadar yükselecek. Az bulutlu bir hava bekleniyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 18 derece civarında olacak. Hava açık kalacak. Gece saatlerinde sıcaklık 13 dereceye düşecek. Açık hava devam edecek. Rüzgar kuzey yönünden orta şiddette esecek. Sabah 18 kilometre hızla, gündüz 27 kilometre hızla, akşam 26 kilometre hızla, gece ise 13 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %68, gündüz %38, akşam %44 ve gece %62 olacak. Basınç 1003 ile 1009 hPa arasında değişecek.

19 Nisan Pazar günü güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 15 ile 16 derece arasında olacak. 20 Nisan Pazartesi günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 17 ile 18 derece arasında seyredecek. 21 Nisan Salı günü kısmen güneşli bir hava hâkim olacak. Sıcaklıklar 19 ile 20 derece arasında olacak.

Bugün ve ilerleyen günlerde hava koşullarına uygun giyinmek faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın hızına göre uygun önlemler alınması gereklidir. Nem oranının değişkenliği alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Bu nedenle tedbirli olmak ve gerektiğinde uygun ilaçların bulundurulması önerilir.