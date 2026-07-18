İzmir Hava Durumu! 18 Temmuz Cumartesi İzmir hava durumu nasıl?

Bugün, 18 Temmuz 2026 Cumartesi. İzmir'de hava durumu oldukça sıcak. Güneşli bir gün bekleniyor. Gün boyunca hava sıcaklığı 30 ile 32 derece arasında olacak. Nem oranı %35 civarında. Bu durum, sıcaklığı daha da yüksek hissettirebilir. Rüzgarın saatte 12 kilometre hızla esmesi öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 19 Temmuz Pazar günü hava sıcaklığı 31 ile 33 derece arasında olacak. 20 Temmuz Pazartesi günü ise 32 ile 34 derece arasında seyredecek. Salı günü hava sıcaklığının 33 ile 35 dereceye yükselebileceği tahmin ediliyor.

Sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için bu durum geçerlidir. Bol su tüketimi yapılmalıdır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılması önerilir. Ayrıca, aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için klimalı ortamlarda bulunmak faydalı olacaktır.

İzmir'de sıcak ve güneşli hava durumu bekleniyor. Bu nedenle, planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız.