İzmir Hava Durumu! 20 Nisan Pazartesi İzmir hava durumu nasıl?

Bugün, 20 Nisan 2026 Pazartesi, İzmir'de hava durumu keyifli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 20-22 derece civarında. Hava genellikle açık. Akşam saatlerinde sıcaklıklar 14-16 dereceye düşecek. Hafif serin bir hava hakim olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esiyor. Hızı saatte 9 kilometre. Nem oranı ise %60 civarında. Bugünkü hava durumu rahatlatıcı. Bu, İzmir'de keyifli bir gün geçireceğimiz anlamına geliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Salı günü sıcaklıklar 19-21 derece arasında olacak. Hava güneşli ile parçalı bulutlu değişecek. Çarşamba günü sıcaklık 17-19 derece civarında olacak. Bu günde şiddetli sağanak yağışlar bekleniyor. Perşembe günü sıcaklık 11-13 derece aralığına düşecek. Zaman zaman yağmur ve çisenti görülecek. Çarşamba ve Perşembe günleri dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı olacaktır.

İzmir'de önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek en iyisi olacaktır. Planlarınızı buna göre yapmalısınız.