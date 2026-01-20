İzmir Hava Durumu! 20 Ocak Salı İzmir hava durumu nasıl?

Bugün, 20 Ocak 2026 Salı günü, İzmir'de hava durumu açık ve güneşli olacak. Hava sıcaklıkları 4 ile 11 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 4 derece civarında. Öğle saatlerinde sıcaklığın 11 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Rüzgarın hızı 3.6 km/saat civarında olacak. Nem oranı %68 seviyelerinde seyredecek. Gün doğumu saati 08:24. Gün batımı ise 18:19 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterecek. 21 Ocak Çarşamba günü hava sıcaklıklarının 5 ile 12 derece arasında olması bekleniyor. 22 Ocak Perşembe günü sıcaklıkların 4 ile 12 derece arasında değişmesi öngörülüyor. Bu tarihlerde hava genellikle bulutlu olacak. Yağışlı koşullar bekleniyor.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşeceğini göz önünde bulundurmak önemli. Kalın giysiler ve kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak ıslanmaktan koruyacaktır. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih etmek daha rahat bir gün geçirmenize olanak tanıyacaktır. Hava koşullarına uygun giyinerek günün tadını daha konforlu bir şekilde çıkarabilirsiniz.