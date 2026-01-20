HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İzmir Hava Durumu! 20 Ocak Salı İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 20 Ocak 2026 Salı günü açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Hava sıcaklıkları sabah 4, öğle saatlerinde ise 11 dereceye ulaşacak. Rüzgar saatte 3.6 km hızla esecek. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 21 Ocak'ta sıcaklıklar 5 ile 12, 22 Ocak'ta ise 4 ile 12 derece arasında olacak. Genellikle bulutlu ve yağışlı hava koşulları öngörülüyor. Kalın giyinmek önem taşıyor.

İzmir Hava Durumu! 20 Ocak Salı İzmir hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Bugün, 20 Ocak 2026 Salı günü, İzmir'de hava durumu açık ve güneşli olacak. Hava sıcaklıkları 4 ile 11 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 4 derece civarında. Öğle saatlerinde sıcaklığın 11 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Rüzgarın hızı 3.6 km/saat civarında olacak. Nem oranı %68 seviyelerinde seyredecek. Gün doğumu saati 08:24. Gün batımı ise 18:19 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterecek. 21 Ocak Çarşamba günü hava sıcaklıklarının 5 ile 12 derece arasında olması bekleniyor. 22 Ocak Perşembe günü sıcaklıkların 4 ile 12 derece arasında değişmesi öngörülüyor. Bu tarihlerde hava genellikle bulutlu olacak. Yağışlı koşullar bekleniyor.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşeceğini göz önünde bulundurmak önemli. Kalın giysiler ve kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak ıslanmaktan koruyacaktır. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih etmek daha rahat bir gün geçirmenize olanak tanıyacaktır. Hava koşullarına uygun giyinerek günün tadını daha konforlu bir şekilde çıkarabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye 'olmazsa olmazı' için devreye giriyor! 8 bin PKK'lı için yolun sonuTürkiye 'olmazsa olmazı' için devreye giriyor! 8 bin PKK'lı için yolun sonu
Kar yağışı bitti, don geliyor: İstanbul sabah alarmı! Sıcaklıklar artacak mı?Kar yağışı bitti, don geliyor: İstanbul sabah alarmı! Sıcaklıklar artacak mı?

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

Gölette cansız bedeni bulunmuştu! Eşi içkisine ilaç katmış

Gölette cansız bedeni bulunmuştu! Eşi içkisine ilaç katmış

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ümit Karan ve Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Ümit Karan ve Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Gram altında İslam Memiş şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Gram altında İslam Memiş şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek!

Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.