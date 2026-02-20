İzmir Hava Durumu! 20 Şubat Cuma İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 20 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu genellikle parçalı bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 16 derece civarında. Gece ise 7 derece civarında seyredecek. Rüzgar, güney yönünden saatte 19 kilometre hızla esecek. Nem oranı %72 civarında olacak.

Bugünkü hava durumu dışarıda vakit geçirmek için uygun görünüyor. Rüzgarın etkili olabileceğini unutmamakta fayda var. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşmesi muhtemel. Yanınıza bir ceket almanızda yarar var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 21 Şubat Cumartesi günü hava sıcaklığı 15 derece civarında olacak. Yağmurlu bir gün geçirmemiz bekleniyor. Rüzgar yine güney yönünden saatte 19 kilometre hızla esecek.

22 Şubat Pazar günü sıcaklık 11 derece civarında olacak. Bu günde yağmurlu bir hava bekleniyor. Rüzgar kuzey yönünden saatte 20 kilometre hızla esecek.

Dışarı çıkarken yağmurlu havaya uygun kıyafet ve şemsiyeler bulundurmanız faydalı olacaktır. Rüzgardan etkilenmemek için rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edebilirsiniz. Sıcak kalmak için kat kat giyinmeyi düşünebilirsiniz.

Genel olarak İzmir'de hava durumu değişken olacak. Planlarınızı yaparken hava tahminlerini güncel takip etmeniz önemlidir. Buna göre hazırlık yapmanız gerekecek.