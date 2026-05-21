İzmir Hava Durumu! 21 Mayıs Perşembe İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 21 Mayıs 2026 Perşembe günü hava durumu genellikle hafif yağmurlu ve ılıman olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 15 ile 25 derece arasında değişecek. Sabaha doğru hafif yağmurlar bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 22 Mayıs Cuma günü hava sıcaklıkları 16 ile 28 derece arasında olacak. Bu gün orta şiddette yağmurlar bekleniyor. 23 Mayıs Cumartesi günü hafif yağmurlar bekleniyor. Sıcaklıklar 16 ile 25 derece arasında öngörülüyor. 24 Mayıs Pazar günü ise yer yer sağanaklar olabilir. Sıcaklıklar 15 ile 25 derece arasında tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Yağışlara karşı hazırlıklı olmanız gerekiyor. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunması önerilir. Olumsuz hava koşullarından etkilenmemek için önlem almak önem taşır. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde vakit geçirmeniz tavsiye edilir.