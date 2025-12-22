İzmir Hava Durumu! 22 Aralık Pazartesi İzmir hava durumu nasıl?

Bugün, 22 Aralık 2025 Pazartesi günü, İzmir'de hava durumu genellikle yağmurlu olacak. Hava serin kalacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 4 - 5 derece civarında. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 9 - 10 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Yağışların gün boyunca devam etmesi öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılımanlaşacak. 23 Aralık Salı günü sabah saatlerinde hafif yağış bekleniyor. Gündüz ve akşam saatlerinde sıcaklık 12 - 15 derece arasında olacak. 24 Aralık Çarşamba günü hava sıcaklıkları 5 - 12 derece arasında değişecek. Hava genel olarak bulutlu kalacak.

25 Aralık Perşembe günü sabah saatlerinde hafif yağmurlu bir hava öngörülüyor. Gündüz ve akşam saatlerinde hava sıcaklığı 11 - 15 derece arasında olacak. Bu dönemde yağışlı ve serin hava koşulları var. Dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez bir mont almanız faydalı olacaktır.

Soğuk havaya karşı korunmak için kat kat giyinmek önemlidir. Sıcak tutan giysiler tercih etmekte fayda var. İzmir'de önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken güncel hava tahminlerini kontrol etmeniz önerilir. Gerekli önlemleri almayı unutmayın.