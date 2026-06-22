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İzmir Hava Durumu! 22 Haziran Pazartesi İzmir hava durumu nasıl?

İzmir, 22 Haziran 2026 itibarıyla güzel bir hava durumu yaşıyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 27-28 derece arasında değişecek. Gece ise 18-19 dereceye düşmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde de benzer sıcaklıklar devam edecek. 23 ve 24 Haziran tarihlerinde 26-27 derece arasında sıcaklık tahmin ediliyor. Açık hava etkinlikleri için bu sıcak hava koşulları değerlendirilebilir. Ancak güneş ışınlarına karşı önlem almak önemli.

İzmir Hava Durumu! 22 Haziran Pazartesi İzmir hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 22 Haziran Pazartesi 2026, İzmir'deki hava durumu keyifli. Gün boyunca bol güneş ışığı olacak. Hava sıcaklığı 27 ile 28 derece civarında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklık 18 ile 19 derece arasında değişecek. Bu sıcaklıklar, Akdeniz iklimine uygun değerlerdir. Yaz aylarında genellikle bu sıcaklıklar görülür.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde devam edecek. 23 Haziran Salı günü, hava sıcaklıkları 26 ile 27 derece arasında olacak. Yine bol güneş ışığı bekleniyor. 24 Haziran Çarşamba günü, hava sıcaklıkları 27 derece civarında tahmin ediliyor. Parlak güneş ışığı göreceğiz. 25 Haziran Perşembe günü ise sıcaklık 28 dereceye kadar yükselebilir. Yine parlak güneş ışığı olması bekleniyor.

Bu güzel hava koşullarından faydalanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Denize giderek serinlemek de iyi bir fikir. Ancak güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dikkatli olmalısınız. Özellikle öğle saatlerinde, şapka ve güneş kremi kullanmanız önemlidir. Bol su içerek vücudunuzun susuz kalmasını önleyebilirsiniz. Böylece serin kalabilirsiniz.

İzmir'de önümüzdeki günlerde hava durumu güzel olacak. Gün boyunca güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Gece saatlerinde ise serinleyeceksiniz. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için ideal olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
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