İzmir Hava Durumu! 22 Ocak Perşembe İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 22 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu serin ve yağışlı geçecek. Gündüz sıcaklığı 10 derece civarında, gece ise 6 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Nem oranı yüksek, rüzgar ise saatte 29 kilometreye ulaşabilecek. Önümüzdeki günlerde hava değişiklik gösterecek, hafif yağmur bekleniyor. Mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar etkili olacak, dışarı çıkarken şemsiye ve su geçirmez giysi bulundurmak önemli.

Ufuk Dağ

22 Ocak 2026 Perşembe günü, İzmir'de hava durumu serin ve nemli olacak. Şiddetli yağışlar etkisini gösterecek. Gündüz sıcaklık 10 derece civarında olacak. Gece ise 6 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Nem oranı yüksek kalacak. Rüzgar saatte 29 kilometreye kadar ulaşabilir. İzmir'de bugünkü hava durumu yağışlı ve serin bir gün olarak öne çıkıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterecek. 23 Ocak Cuma günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 8 ile 12 derece arasında değişecek. 24 Ocak Cumartesi günü daha sıcak bir hava etkili olacak. Sıcaklıklar 9 ile 12 derece aralığında seyredecek. Hafif yağmurlu bir gün öngörülüyor. 25 Ocak Pazar günü bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar yine 8 ile 12 derece arasında kalacak. Bu dönemde yağışların devam etmesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olacak.

Bu hava koşullarına hazırlıklı olmalısınız. Dışarı çıkarken yanınızda şemsiye bulundurmanız iyi olur. Su geçirmez giysiler de almak faydalı olacak. Rüzgar etkisini göz önünde bulundurmalısınız. Açık alanlarda dikkatli olmanızda yarar var. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olduğu için, hafif kıyafetler giyebilirsiniz. Son olarak, hava koşullarının değişken olabileceğini unutmayın. Güncel hava durumu raporlarını takip etmeniz önemlidir.

