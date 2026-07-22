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İzmir Hava Durumu! 22 Temmuz Çarşamba İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 22 Temmuz 2026 tarihinde hava durumu oldukça sıcak geçecek. Güneşli bir gün bekleniyor ve sıcaklık 35-36 dereceye ulaşacak. Bunun yanında nem oranı %59 gibi yüksek bir seviyede olacak. Dışarıda bulunurken dikkatli olunması gerekiyor çünkü öğle saatlerinde sıcaklık 38-39 dereceye yükselebilir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda kalmamanız sağlığınız için faydalı olacaktır.

İzmir Hava Durumu! 22 Temmuz Çarşamba İzmir hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

İzmir'de hava durumu, 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü oldukça sıcak. Güneşli bir gün geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının 35 - 36 derece olması öngörülüyor. Nem oranı %59 civarında. Rüzgar hızı, batı-kuzeybatı yönünden 12 km/saat olarak esiyor. Bu koşullar, yaz günlerini yansıtıyor.

Bugün, sıcaklıkların yüksek olması nedeniyle dışarıda dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklık 38 - 39 dereceye çıkacaktır. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda kalmamaya özen gösterin. Bu, sağlığınız açısından faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde sıcak hava devam edecek. 23 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 28 - 29 derece olacak. 24 Temmuz Cuma günü ise hava 26 - 27 derece arasında seyredecek. Hafta sonu, 25 Temmuz Cumartesi günü sıcaklık 22 - 23 dereceye düşecek. Hava daha serin ve rahatlatıcı hale gelecek.

Bu sıcak günlerde önlemler almak önemlidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçının. Bol su için. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edin. Ayrıca, güneş koruyucu ürünler kullanmayı unutmayın. Bu şekilde yazın tadını daha sağlıklı çıkarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
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