İzmir Hava Durumu! 23 Ocak Cuma İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 23 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu serin ve yağışlı olacak. Sıcaklık 4 ile 9 derece arasında değişecek, nem oranı yüksek kalacak. Dışarı çıkarken kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılar tercih edilmesi önerilmektedir. 24 ve 25 Ocak tarihlerinde hava biraz ılımanlaşacak. Sıcaklık 7 ile 14 derece arasında değişecek. Hava durumu, planlarınızı yaparken dikkate almanız gereken bir unsurdur.

Ufuk Dağ

Bugün, 23 Ocak 2026 Cuma günü, İzmir'de hava koşulları serin ve yağışlı olacak. Gün boyunca, sıcaklık 4 ile 9 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hafif hızla esecek. Dışarı çıkarken kalın giysiler giymeniz faydalı olacaktır. Su geçirmez ayakkabılar tercih etmeniz de önemli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu biraz ılımanlaşacak. 24 Ocak 2026 Cumartesi günü, sıcaklık 7 ile 12 derece arasında olacak. Hava puslu ve güneşli olacak. 25 Ocak 2026 Pazar günü sıcaklık 8 ile 14 derece arasında değişecek. Hava bulutlu olacak. Bu günlerde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate alın.

İzmir'de bugünkü hava durumu serin ve yağışlıdır. Önümüzdeki günlerde hava biraz daha ılımanlaşacak. Yine de hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmayı unutmayın.

