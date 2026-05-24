İzmir Hava Durumu! 24 Mayıs Pazar İzmir hava durumu nasıl?

Bugün, 24 Mayıs 2026 Pazar günü, İzmir'de hava durumu değişkenlik gösterecek. Gün boyunca yer yer sağanaklar bekleniyor. Hava sıcaklığının 19 - 22 derece arasında olması tahmin ediliyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha stabil hale gelecek. Pazartesi günü hava sıcaklığının 20 - 22 derece civarında olması bekleniyor. Ayrıca, hafif yağışların görülmesi olası. Salı ve Çarşamba günleri ise hava sıcaklıkları 22 - 24 derece arasında olacağı öngörülüyor. Hava koşullarının daha güneşli olması bekleniyor.

Bu dönemde giyinmek çok önemlidir. Hava koşullarına uygun kıyafetler seçmelisiniz. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınıza bir ceket almanızda fayda var. Hava sıcaklıklarının 20 - 24 derece arasında değişeceği düşünülüyor. Kat kat giyinmek, rahatlık sağlar. Gerekirse katları çıkarıp giyebilirsiniz.

Sonuç olarak, İzmir'de 24 Mayıs Pazar günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşulları daha güneşli ve ılıman olacak. Hava durumuna uygun giyinirseniz, bu dönemi daha konforlu geçirebilirsiniz.