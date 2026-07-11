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Karasu'da karaya oturan gemi yaklaşık 71 günün sonunda kurtarıldı

Sakarya'nın Karasu ilçesi sahilinde olumsuz hava şartları nedeniyle yaklaşık iki aydır karaya oturmuş vaziyette bekleyen "NINOVA" isimli kuru yük gemisi, yürütülen yoğun çalışmaların ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Karasu'da karaya oturan gemi yaklaşık 71 günün sonunda kurtarıldı

Karasu sahilinde 1 Mayıs tarihinde fırtına ve olumsuz hava şartları sebebiyle karaya oturan Kamerun bandıralı, 80 metre uzunluğundaki "NINOVA" isimli kuru yük gemisini kurtarmak için hazırlanan plan doğrultusunda 7 Temmuz'da kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Karasu da karaya oturan gemi yaklaşık 71 günün sonunda kurtarıldı 1

KARAYA OTURDU 71 GÜN SONRA KURTARILDI

Karasu Sahil Güvenlik Komutanlığı gözetiminde yürütülen çalışmalarda, gemideki bin 775 tonluk amonyum sülfat yükünün tahliyesi için 300 ton kapasiteli "Bahri Reis - III" isimli nakliye gemisi yanaştırıldı.

Karasu da karaya oturan gemi yaklaşık 71 günün sonunda kurtarıldı 2

YÜKÜ BOŞALTILAN GEMİ YENİDEN YÜZDÜRÜLDÜ

NINOVA'ya kurulan seyyar vinç yardımıyla birer tonluk paketler halinde nakliye gemisine aktarılan yükler, Karasu Limanı'na taşınarak mobil vinçlerle tırlara yüklendi ve güvenli alanlara sevk edildi. Gemideki tonlarca yükün tahliye edilmesinin ardından hafifleyen gemiyi kurtarma operasyonuna geçildi. 7 Temmuz sabah saatlerinde başlayan ve 11 Temmuz Cumartesi günü öğle saatlerine kadar aralıksız süren teknik müdahalelerin ardından karaya oturan dev gemi, saplandığı kum birikintisinden ve sıkıştığı noktadan başarıyla çıkarıldı. Tekrar yüzdürülen NINOVA, kontrollerin tamamlanmasıyla birlikte Karadeniz açıklarına bırakıldı.

Karasu da karaya oturan gemi yaklaşık 71 günün sonunda kurtarıldı 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Karasu gemi
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