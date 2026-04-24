İzmir Hava Durumu! 24 Nisan Cuma İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de hava durumu 24 Nisan 2026 Cuma günü ılıman ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 20 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 9 ile 10 derece arasında seyredecek. Bu durum, keyifli bir gün sunuyor.

Bugün hava genellikle açık ve güneşli. Rüzgar hafif esiyor. Dışarıda vakit geçirmek için ideal bir gün. Keyifli bir gün geçirebilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 25 Nisan Cumartesi günü sıcaklık 23 ile 24 derece olacak. 26 Nisan Pazar günü de sıcaklık 23 ile 24 derece arasında olacak. 27 Nisan Pazartesi günü, hava sıcaklığı 25 ile 26 derece olacağı tahmin ediliyor. İzmir’de hava koşulları ılıman ve güneşli kalacak.

Bu güzel havaların tadını çıkarırken şapka veya güneş gözlüğü kullanmalısınız. Açık hava etkinlikleri için rahat kıyafetler tercih edin. Dışarıda vakit geçirirken bol su içmeyi unutmayın. Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için gerekli önlemleri alın.

