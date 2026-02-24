İzmir Hava Durumu! 24 Şubat Salı İzmir hava durumu nasıl?

Bugün, 24 Şubat 2026 Salı günü, İzmir'de hava durumu genellikle sıcak ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 14 derece civarında. Gece ise bu sıcaklık 11 dereceye düşecek. Rüzgar doğu yönünden hafif esiyor. Zaman zaman orta kuvvette rüzgarlar hissedilecek. Nem oranı %56 ile %82 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 25 Şubat Çarşamba günü hava daha soğuk olacak. Gündüz sıcaklık 8 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 1 derece civarına düşecek. 26 Şubat Perşembe günü hava bulutludan güneşli hale gelecek. Gündüz sıcaklık 7 derece olacak. Gece sıcaklığı 0 dereceye inecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olunmalıdır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmak gerekir. Rüzgarın etkisini azaltacak önlemler alınması tavsiye edilir.