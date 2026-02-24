HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İzmir Hava Durumu! 24 Şubat Salı İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 24 Şubat 2026 Salı günü hava durumu sıcak ve bulutlu. Gündüz sıcaklık 14 dereceyi bulacak. Gece ise 11 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar hafif doğudan eserken, nem oranı %56 ile %82 arasında değişiyor. 25 Şubat'ta sıcaklık 8 dereceye düşecek ve gece 1 derece olacak. 26 Şubat'ta ise bulutlar yerini güneşe bırakacak. Hava koşullarına uygun giyinmek ve açık alanlarda dikkatli olmak önem taşıyor.

İzmir Hava Durumu! 24 Şubat Salı İzmir hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 24 Şubat 2026 Salı günü, İzmir'de hava durumu genellikle sıcak ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 14 derece civarında. Gece ise bu sıcaklık 11 dereceye düşecek. Rüzgar doğu yönünden hafif esiyor. Zaman zaman orta kuvvette rüzgarlar hissedilecek. Nem oranı %56 ile %82 arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 25 Şubat Çarşamba günü hava daha soğuk olacak. Gündüz sıcaklık 8 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 1 derece civarına düşecek. 26 Şubat Perşembe günü hava bulutludan güneşli hale gelecek. Gündüz sıcaklık 7 derece olacak. Gece sıcaklığı 0 dereceye inecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olunmalıdır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmak gerekir. Rüzgarın etkisini azaltacak önlemler alınması tavsiye edilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Marmara Denizi’nin altında yeni izler bulunduMarmara Denizi’nin altında yeni izler bulundu
Moskova'da patlama: Ölü ve yaralı polisler var!Moskova'da patlama: Ölü ve yaralı polisler var!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump: "Anlaşma yapmazsak onlar için çok kötü bir gün olacak"

Trump: "Anlaşma yapmazsak onlar için çok kötü bir gün olacak"

Tartışma yaratacak sözler! "Allah beni kurtardı, Mansur Bey’i de kurtarsın"

Tartışma yaratacak sözler! "Allah beni kurtardı, Mansur Bey’i de kurtarsın"

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de son dakikada yıkıldı! Kasımpaşa'yı geçemedi

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de son dakikada yıkıldı! Kasımpaşa'yı geçemedi

Fenomen diziden bir anda çıkarılmış! "Benim için ani oldu"

Fenomen diziden bir anda çıkarılmış! "Benim için ani oldu"

Altın yatırımcıları dikkat! Gram altın için sürpriz oran: Uzman isimden kritik uyarı

Altın yatırımcıları dikkat! Gram altın için sürpriz oran: Uzman isimden kritik uyarı

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.