İzmir Hava Durumu! 26 Mart Perşembe İzmir hava durumu nasıl?

Bugün, 26 Mart 2026 Perşembe. İzmir'de hava durumu genellikle sıcak ve bulutlu olacak. Gündüz hava sıcaklığı 15 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklığın 12 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar sabah saatlerinde güneydoğu yönünden esiyor. Hızı saatte 9 kilometre olarak tahmin ediliyor. Öğle saatlerinde rüzgar güney yönünden, saatte 2 kilometre hızla devam edecek. Nem oranı sabah %74, öğle %61, akşam %77, gece %83 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 27 Mart Cuma günü hafif yağışlı bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığının 12 derece, gece sıcaklığının ise 11 derece olması tahmin ediliyor. 28 Mart Cumartesi günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklığının 9 derece, gece sıcaklığının 3 derece civarında olması öngörülüyor. 29 Mart Pazar günü de yer yer sağanaklar bekleniyor. Gündüz sıcaklığının 8 derece, gece sıcaklığının ise 4 derece olması tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı bazı önlemler almak faydalı olacaktır. 28 ve 29 Mart tarihlerindeki yoğun yağışlar nedeniyle dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabı giymek iyi bir fikir. Şemsiye bulundurmak da önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak için yanınızda ekstra bir kat giysi bulundurmanızda fayda var. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde vakit geçirin.

İzmir'de hava durumu değişkenlik göstereceğinden, planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Güncel hava durumu bilgilerini takip ederek kendinizi ve çevrenizdekileri koruyabilirsiniz.