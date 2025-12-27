İzmir Hava Durumu! 27 Aralık Cumartesi İzmir hava durumu nasıl?

27 Aralık 2025 Cumartesi, İzmir'de hava durumu, tipik kış özellikleri gösteriyor. Gün boyunca hava açık ve güneşli olacak. Sabah sıcaklığı yaklaşık 7 derece. Az bulutlu bir gökyüzü mevcut. Öğle saatlerinde sıcaklık 10 dereceye yükselecek. Hava yine az bulutlu kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 7 dereceye düşecek. Hava az bulutlu kalmaya devam edecek. Gece sıcaklığı 4 dereceye iniyor. Açık bir hava bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esecek. Sabah saatte yaklaşık 11 kilometre hızda esecek. Öğle saatte ise bu hız 19 kilometreye çıkacak. Nem oranı sabah %76, öğle %49, akşam %61, gece %73 olarak öngörülüyor.

28 Aralık Pazar günü hava durumu da benzer şekilde olacak. Sabah sıcaklığı yaklaşık 4 derece. Az bulutlu bir hava bekleniyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 10 dereceye ulaşacak. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 9 dereceye düşecek. Hava parçalı bulutlu kalacak. Gece sıcaklığı 6 derece civarında olacak. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Rüzgar doğu yönünden esecek. Sabah saatte yaklaşık 10 kilometre, öğle saatte ise 14 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %79, öğle %53, akşam %71, gece %77 civarında olacak.

29 Aralık Pazartesi günü hava durumu da değişmeyecek. Sabah sıcaklığı yaklaşık 4 derece. Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 12 dereceye yükselecek. Hafif yağmurlu bir hava hakim olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık tekrar 12 dereceye düşecek. Hafif yağmurlu hava sürecek. Gece saatlerinde sıcaklık 10 derece civarında olacak. Yine hafif yağmurlu bir hava görülecek. Rüzgar güneydoğu yönünden esecek. Sabah saatte yaklaşık 12 kilometre, öğle saatte 20 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %65, öğle %50, akşam %70, gece %82 civarında olacak.

Bu dönemde sıcaklıklar 4 ile 12 derece arasında değişecek. Hava genellikle parçalı bulutlu olacak. Özellikle 29 Aralık’ta hafif yağmur bekleniyor. Dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olacak. Kalın giysiler tercih etmeniz önemli. Üşümemek için bu gereklidir. Rüzgar geçirmeyen giysiler ve şapkalar kullanarak kendinizi koruyabilirsiniz. Hava uygun giyinerek gerekli önlemleri alarak rahatça vakit geçirebilirsiniz.