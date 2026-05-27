HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İzmir Hava Durumu! 27 Mayıs Çarşamba İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 27 Mayıs 2026 tarihinde hava durumu değişkenlik gösteriyor. Zaman zaman yağışlı ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı günde, sıcaklık gündüz 25-27 derece aralığında seyredecek. Gece ise 13-15 dereceye düşmesi bekleniyor. Batıdan esecek rüzgar, açık alanlarda dikkatli olunmasını gerektiriyor. Yağmur için hazırlık yapmak, bu günlerde önem taşıyor. Gelecek günlerde hava durumu biraz daha istikrarlı hale gelecek.

İzmir Hava Durumu! 27 Mayıs Çarşamba İzmir hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü, İzmir'de hava durumu değişken. Gün boyunca zaman zaman yağışlı, gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık gündüz 25 - 27 derece arasında. Gece sıcaklıkları ise 13 - 15 derece olacak. Rüzgar batıdan esecek ve hızı 10 - 15 km/saat arasında değişecek.

Bugünkü hava durumu, İzmir'deki herkesin dışarıda hazırlık yapmasını gerektiriyor. Yağışlı ve gök gürültülü sağanak yağışların olacağı bu günde, su geçirmez bir yağmurluk alınması iyi olacaktır. Şemsiye de bulundurmak faydalı olabilir. Rüzgarın batıdan estiği için açık alanlarda dikkatli olunmalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha stabil hale gelecek. 28 Mayıs Perşembe günü, sıcaklıklar 24 - 26 derece civarında olacak. Bunun yanı sıra, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. 29 Mayıs Cuma günü sıcaklıklar 23 - 25 derece arasında olacak. Kısa süreli sağanaklar yaşanabilir. 30 Mayıs Cumartesi günü ise hava sıcaklıkları 23 - 25 derece aralığında olacak. Parlak güneş ışığı hâkim olacak.

Gelecek günlerde yağışlarla ilgili dikkatli olunması gerektiği unutulmamalıdır. Özellikle 28 ve 29 Mayıs tarihlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar olacağı öngörülüyor. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Ayrıca, açık alanlarda rüzgarın yönüne dikkat edilmelidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erdoğan'dan bayram namazı sonrası 'Gazze' mesajıErdoğan'dan bayram namazı sonrası 'Gazze' mesajı
Özgür Özel'den 'Yeni parti' iddialarına yanıt! Çağrı yaptıÖzgür Özel'den 'Yeni parti' iddialarına yanıt! Çağrı yaptı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel hamlesi! TBMM'ye dilekçe verdi

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel hamlesi! TBMM'ye dilekçe verdi

Cizre savaş alanına döndü! Akraba iki aile arasında feci kavga: 8 yaralı, 17 gözaltı

Cizre savaş alanına döndü! Akraba iki aile arasında feci kavga: 8 yaralı, 17 gözaltı

Fenerbahçe'de Hakan Safi canlı yayında açıkladı! "Haftaya geliyor"

Fenerbahçe'de Hakan Safi canlı yayında açıkladı! "Haftaya geliyor"

Çitos Efe büyüdü! Son haliyle dikkat çekti

Çitos Efe büyüdü! Son haliyle dikkat çekti

Emekli ve memur maaşı hesabı şekilleniyor: 'Seyyanen zam' vurgusu

Emekli ve memur maaşı hesabı şekilleniyor: 'Seyyanen zam' vurgusu

ŞOK'a projeksiyon cihazı geliyor! 27 Mayıs ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a projeksiyon cihazı geliyor! 27 Mayıs ŞOK aktüel kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.