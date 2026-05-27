İzmir Hava Durumu! 27 Mayıs Çarşamba İzmir hava durumu nasıl?

Bugün, 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü, İzmir'de hava durumu değişken. Gün boyunca zaman zaman yağışlı, gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık gündüz 25 - 27 derece arasında. Gece sıcaklıkları ise 13 - 15 derece olacak. Rüzgar batıdan esecek ve hızı 10 - 15 km/saat arasında değişecek.

Bugünkü hava durumu, İzmir'deki herkesin dışarıda hazırlık yapmasını gerektiriyor. Yağışlı ve gök gürültülü sağanak yağışların olacağı bu günde, su geçirmez bir yağmurluk alınması iyi olacaktır. Şemsiye de bulundurmak faydalı olabilir. Rüzgarın batıdan estiği için açık alanlarda dikkatli olunmalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha stabil hale gelecek. 28 Mayıs Perşembe günü, sıcaklıklar 24 - 26 derece civarında olacak. Bunun yanı sıra, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. 29 Mayıs Cuma günü sıcaklıklar 23 - 25 derece arasında olacak. Kısa süreli sağanaklar yaşanabilir. 30 Mayıs Cumartesi günü ise hava sıcaklıkları 23 - 25 derece aralığında olacak. Parlak güneş ışığı hâkim olacak.

Gelecek günlerde yağışlarla ilgili dikkatli olunması gerektiği unutulmamalıdır. Özellikle 28 ve 29 Mayıs tarihlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar olacağı öngörülüyor. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Ayrıca, açık alanlarda rüzgarın yönüne dikkat edilmelidir.