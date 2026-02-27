İzmir Hava Durumu! 27 Şubat Cuma İzmir hava durumu nasıl?

Bugün, 27 Şubat 2026 Cuma günü, İzmir'de hava genellikle sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 17 derece civarında seyredecek. Rüzgar güney yönlerden orta kuvvette esecek. Nem oranı %76 civarında olacak. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha da ısınacak. 28 Şubat Cumartesi günü sıcaklık 18 dereceye ulaşacak. Hava koşulları güneşli kalacak. 1 Mart Pazar günü sıcaklık 19 dereceye yükselecek. Hava yine güneşli olacak. 2 Mart Pazartesi günü sıcaklık 20 dereceye ulaşacak. Hava koşulları yine güneşli devam edecek.

Bu sıcak ve güneşli günler, açık hava etkinlikleri için ideal fırsatlar sunuyor. Rüzgar zaman zaman kuvvetli esebilir. Dışarı çıkarken dikkatli olmanız önem taşır. Nem oranı yüksek. Bu nedenle bol su içmeye özen gösterin. Günlük aktivitelerinizi planlarken hava koşullarını göz önünde bulundurun. Konforlu ve güvenli bir gün geçirme fırsatına sahip olabilirsiniz.