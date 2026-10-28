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İzmir Hava Durumu! 28 Ekim Çarşamba İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 28 Ekim 2026 tarihi itibarıyla ılımlı bir hava durumu hakim. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişirken, rüzgar ferahlatıcı bir etki yaratıyor. Sonbaharın etkileri hissediliyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 18 ile 21 derece civarına düşecek. Bu süreçte akşam serinliğine hazırlıklı olmak ve katmanlı giyinmek önemli. Açık havada zaman geçirmek için ideal günler sunduğu unutulmamalıdır.

İzmir Hava Durumu! 28 Ekim Çarşamba İzmir hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

İzmir hava durumu, 28 Ekim Çarşamba 2026 tarihi itibarıyla ılımlı bir görünüm sergiliyor. Sonbaharın etkileri hissediliyor. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Rüzgar ferahlatıcı bir hava sağlıyor. Güneş ara sıra bulutlarla kaplanabiliyor. Bu durum, gün içerisinde serin bir hissiyat yaratıyor. Nem oranı da öne çıkan bir etken. Açık havada vakit geçirenler, ferahlığa dikkat etmelidir. İzmir’deki hava, dışarıda vakit geçirmek için mükemmel bir fırsat sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Sıcaklıklar 18 ile 21 derece civarında seyredecek. Zaman zaman serin hava akımları etkili olacak. Rüzgarın hızı artacak. Bu, günün ilerleyen saatlerinde hafif bir soğuma hissi oluşturabilir. Akşam saatlerinde dışarıda olanlar, serin havaya hazırlıklı olmalıdır.

Bu dönemde vatandaşların dikkat etmesi gereken bazı hususlar var. Havanın değişken olduğu günlerde katmanlı giyinmek faydalı olacaktır. Dışarı çıkacakların şemsiye veya hafif bir ceket bulundurması akıllıca bir tercih olabilir. İzmir’deki bu güzel sonbahar havası için plan yaparken. Rüzgar ve sıcaklık değişimlerine dikkat etmek önemlidir. Böylece tatlı bir serinlik ile güneşin tadını çıkarabiliriz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
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