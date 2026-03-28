İzmir Hava Durumu! 28 Mart Cumartesi İzmir hava durumu nasıl?

Bugün 28 Mart 2026 Cumartesi. İzmir'de sabah saatlerinde yer yer yoğun sağanak bekleniyor. Hava serin olacak. Gündüz sıcaklık 9-10 derece civarında kalacak. Hava genellikle bulutlu olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 9-11 derece arasında seyredecek. Hava o saatlerde açık görünür. Gece saatlerinde ise sıcaklık 9-10 derece olacak. Hava açık kalmaya devam edecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte 20-23 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %79, gündüz %57, akşam %68 ve gece %76 civarında olacak. Basınç değerleri sabah 1003 hPa, gündüz 994 hPa, akşam 993 hPa ve gece 993 hPa olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 29 Mart Pazar günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklık 9-10 derece civarında olacak. 30 Mart Pazartesi günü bulutlu ve güneşli bir hava öngörülüyor. Sıcaklık 12-13 derece arasında kalacak. 31 Mart Salı günü artan bulutlar görülecek. Sıcaklık ise 13-14 derece olacak.

Bu dönemde sabah ve akşam serin hava koşulları mevcut. Kalın giysiler tercih edilmelidir. Yağışlı günlerde su geçirmez ayakkabılar ve şemsiyeler kullanmak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde uygun kıyafetler seçilmelidir. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Hazırlıklı olmak, gün boyunca daha konforlu bir deneyim sağlar.