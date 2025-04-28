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İzmir hava durumu: 28 Nisan Pazartesi! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?

İzmir 28 Nisan Pazartesi hava durumu raporu yayımlandı. İzmir haftanın ilk gününe sabah saatlerinde yer yer sağanak yağışlarla başlayacak ve gün boyunca değişken bulutluluk devam edecek.

İzmir hava durumu: 28 Nisan Pazartesi! İzmir'de hava durumu nasıl olacak?
Nilgün Akbıyık

İzmir'de 28 Nisan Pazartesi günü hava durumu sabah saatlerinde yer yer sağanak yağışlarla başlayacak. Gün boyunca değişken bulutluluk devam edecek. En yüksek sıcaklık 24°C, en düşük sıcaklık 11°C civarında olacak. Bu dönemde, sabah saatlerinde yağışlara karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır.

29 Nisan Salı günü hava, değişken bulutlulukla birlikte 23°C'ye kadar ısınacak. Gece sıcaklıkları ise 11°C civarında seyredecek. 30 Nisan Çarşamba günü bulutluluk artacak. Sıcaklıklar 23°C ile 12°C arasında değişecek. 1 Mayıs Perşembe günü de hava daha da bulutlanacak. Sıcaklıklar 20°C ile 12°C arasında olacak.

Hava koşullarının değişkenlik göstereceğini göz önünde bulundurmak önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yağışlara karşı hazırlıklı olmak gereklidir. Gün içinde sıcaklıkların 20°C'nin üzerinde olacağı düşünülmektedir. Bu nedenle, kat kat giyinmek ve gerektiğinde katları çıkarıp giymek pratik olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı vücut direncini artırmak için dengeli beslenmeye ve yeterli uyumaya özen göstermek de faydalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
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