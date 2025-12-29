İzmir Hava Durumu! 29 Aralık Pazartesi İzmir hava durumu nasıl?

Bugün, 29 Aralık 2025, İzmir'de hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 5 derece civarında. Gündüz ise sıcaklık 10 derecelere yükselecek. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık sırasıyla 7 ve 4 derece civarında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 10 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %69, gündüz %45. Akşam %62, gece %73 seviyelerinde olacak.

Gelecek günlerde hava durumu değişiklik gösterecek. 30 Aralık Salı günü, gündüz hava sıcaklığı 12 dereceye çıkacak. Gece ise sıcaklık 10 dereceye kadar ulaşacak. Hafif yağışlı bir gün bekleniyor. 31 Aralık Çarşamba günü ise gündüz sıcaklık yine 12 derece olacak. Gece sıcaklık 10 dereceye kadar düşecek. Yine hafif yağışlı hava hakim olacak. 1 Ocak Perşembe günü gündüz hava sıcaklığı 4 dereceye inecek. Gece sıcaklık -1 dereceye kadar düşecek. Hava açık olacak.

Bu dönemde sıcaklıktaki dalgalanmalar ve yağışlı günler bulunmakta. Dışarıda vakit geçireceklerin hazırlıklı olmaları önemlidir. Kat kat giyinmek, ani hava değişimlerine karşı koruma sağlar. Yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar ve şemsiyeler kullanmak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde ise şapka veya atkı gibi aksesuarlarla baş ve boyun korunmalıdır. Bu, soğuk algınlıklarına karşı önlem alır.

İzmir'de hava durumu değişkenlik gösterebilir. Plan yaparken güncel hava tahminlerini kontrol etmeniz faydalı olacaktır.