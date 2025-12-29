HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İzmir Hava Durumu! 29 Aralık Pazartesi İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 29 Aralık 2025'te hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 5 derece, gündüz ise 10 dereceye kadar yükselecek. Akşam 7 dereceye, gece 4 dereceye düşmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde ise hava sıcaklığı dalgalanmalar gösterecek. 30 Aralık ve 31 Aralık tarihlerinde hafif yağışlar bekleniyor. Dışarıda geçireceğiniz zamanlarda önlemler almak önem taşıyor.

İzmir Hava Durumu! 29 Aralık Pazartesi İzmir hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Bugün, 29 Aralık 2025, İzmir'de hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 5 derece civarında. Gündüz ise sıcaklık 10 derecelere yükselecek. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık sırasıyla 7 ve 4 derece civarında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 10 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %69, gündüz %45. Akşam %62, gece %73 seviyelerinde olacak.

Gelecek günlerde hava durumu değişiklik gösterecek. 30 Aralık Salı günü, gündüz hava sıcaklığı 12 dereceye çıkacak. Gece ise sıcaklık 10 dereceye kadar ulaşacak. Hafif yağışlı bir gün bekleniyor. 31 Aralık Çarşamba günü ise gündüz sıcaklık yine 12 derece olacak. Gece sıcaklık 10 dereceye kadar düşecek. Yine hafif yağışlı hava hakim olacak. 1 Ocak Perşembe günü gündüz hava sıcaklığı 4 dereceye inecek. Gece sıcaklık -1 dereceye kadar düşecek. Hava açık olacak.

Bu dönemde sıcaklıktaki dalgalanmalar ve yağışlı günler bulunmakta. Dışarıda vakit geçireceklerin hazırlıklı olmaları önemlidir. Kat kat giyinmek, ani hava değişimlerine karşı koruma sağlar. Yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar ve şemsiyeler kullanmak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde ise şapka veya atkı gibi aksesuarlarla baş ve boyun korunmalıdır. Bu, soğuk algınlıklarına karşı önlem alır.

İzmir'de hava durumu değişkenlik gösterebilir. Plan yaparken güncel hava tahminlerini kontrol etmeniz faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
DAEŞ operasyonunda polise ateş açıldı! Yaralılar varDAEŞ operasyonunda polise ateş açıldı! Yaralılar var
Kosova'daki erken genel seçimde zaferini ilan ettiKosova'daki erken genel seçimde zaferini ilan etti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bağdat Caddesi'ndeki lüks oto galeri bir gecede kapandı

Bağdat Caddesi'ndeki lüks oto galeri bir gecede kapandı

Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı

Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu!

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu!

Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü gözaltına alındı!

Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü gözaltına alındı!

Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.