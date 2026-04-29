İzmir Hava Durumu! 29 Nisan Çarşamba İzmir hava durumu nasıl?

29 Nisan 2026 Çarşamba günü İzmir'de hava durumu keyifli. Gün boyunca hava genellikle açık ve güneşli bekleniyor. Sıcaklık gündüz saatlerinde 20 dereceye kadar çıkacak. Akşam ve gece saatlerinde ise 14 ile 16 derece arasında olacağı öngörülüyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden hafif esecek.

Bu güzel havadan yararlanmak için açık hava etkinlikleri düzenleyebilirsiniz. Öğle saatlerinde sıcaklık 18 ile 20 derece arasında olacağı için hafif kıyafetler tercih edebilirsiniz. Akşam saatleri geldiğinde sıcaklık düştüğü için yanınıza bir ceket almanız iyi olur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu biraz değişecek. Perşembe günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 22 dereceye kadar yükselebilir. Cuma günü daha serin bir hava bekleniyor. Sıcaklık 13 ile 15 derece arasında olacak ve hava daha bulutlu hale gelecek. Cumartesi günü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 10 ile 12 derece civarında olacak.

Bu değişken hava koşullarına hazırlıklı olmalısınız. Cuma ve Cumartesi günleri uygun kıyafetler seçmelisiniz. Yağış ihtimaline karşı şemsiye veya su geçirmez ayakkabılar kullanmalısınız. Hava serinlediğinde vücudunuzu korumak için kat kat giyinmek faydalı olur.

Sonuç olarak 29 Nisan Çarşamba günü İzmir'de hava durumu güzel ve açık olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. Planlarınızı yaparken hava tahminlerini dikkate almanız önemli.