HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İzmir Hava Durumu! 29 Ocak Perşembe İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 29 Ocak 2026'da hava durumu hafif yağmurlu ve serin geçiyor. Gün içerisinde hava sıcaklığı 11-12 derece civarında olurken, gece 9-10 dereceye düşmesi bekleniyor. Yüksek nem oranı ve hafif rüzgar, açık hava etkinliklerini zorlaştırabilir. Dışarıda vakit geçireceklerin uygun kıyafetler giymesi ve bol su içmesi önemlidir. Önümüzdeki günlerde benzer hava durumu devam edecek.

İzmir Hava Durumu! 29 Ocak Perşembe İzmir hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

Bugün, 29 Ocak 2026 Perşembe günü, İzmir'de hava durumu hafif yağmurlu ve serin. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 11-12 derece civarında olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 9-10 derece arasında seyredecek. Nem oranı yüksek. Rüzgar hızı 10-15 km/saat civarında bekleniyor.

Bugünkü hava durumu, açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar yaratabilir. Dışarıda vakit geçireceklerin hafif yağmura karşı hazırlıklı olmaları önemli. Uygun kıyafetler giymeleri faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olması nedeniyle terleme yaşanabilir. Bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Cuma günü hava sıcaklığının 10-11 derece olması bekleniyor. Cumartesi günü ise sıcaklık 11-12 derece arasında seyredecek. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava koşullarını göz önünde bulundurarak hazırlık yapmaları gerekir. Gerektiğinde planlarını esnek tutmaları önerilir.

İzmir'de bu gün ve önümüzdeki günlerde hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Dışarıda vakit geçirecekler uygun kıyafetler giymeli. Bol su içmeli ve hava koşullarını dikkate alarak plan yapmalılar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İkinci soğuk hava dalgası geliyor! 13 derece birden düşecekİkinci soğuk hava dalgası geliyor! 13 derece birden düşecek
HSK atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandıHSK atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yağışla su dolan bodrum kata düştü, hayatını kaybetti

Yağışla su dolan bodrum kata düştü, hayatını kaybetti

O kare yürekleri dağladı! "Uyan, ne olur kalk"

O kare yürekleri dağladı! "Uyan, ne olur kalk"

Galatasaray ateşten gömlek giyecek! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu

Galatasaray ateşten gömlek giyecek! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu

Esat Yontunç ve Can Yaman'la ilgili yeni gelişme!

Esat Yontunç ve Can Yaman'la ilgili yeni gelişme!

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

'Herkes elindekine sahip çıksın' İslam Memiş'ten altın yorumu 'Yeni bir dönem'

Fed'in faiz kararı belli oldu

Fed'in faiz kararı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.