İzmir Hava Durumu! 29 Ocak Perşembe İzmir hava durumu nasıl?

Bugün, 29 Ocak 2026 Perşembe günü, İzmir'de hava durumu hafif yağmurlu ve serin. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 11-12 derece civarında olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 9-10 derece arasında seyredecek. Nem oranı yüksek. Rüzgar hızı 10-15 km/saat civarında bekleniyor.

Bugünkü hava durumu, açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar yaratabilir. Dışarıda vakit geçireceklerin hafif yağmura karşı hazırlıklı olmaları önemli. Uygun kıyafetler giymeleri faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olması nedeniyle terleme yaşanabilir. Bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Cuma günü hava sıcaklığının 10-11 derece olması bekleniyor. Cumartesi günü ise sıcaklık 11-12 derece arasında seyredecek. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava koşullarını göz önünde bulundurarak hazırlık yapmaları gerekir. Gerektiğinde planlarını esnek tutmaları önerilir.

İzmir'de bu gün ve önümüzdeki günlerde hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Dışarıda vakit geçirecekler uygun kıyafetler giymeli. Bol su içmeli ve hava koşullarını dikkate alarak plan yapmalılar.