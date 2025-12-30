İzmir Hava Durumu! 30 Aralık Salı İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 30 Aralık 2025 Salı günü hava durumu genellikle sıcak ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 12 - 14 derece civarında kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık yine 12 - 14 derece aralığında olacak. Gece ise sıcaklık 10 - 12 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar güneydoğu yönünden saatte 12 - 20 kilometre hızla esecek. Nem oranı %50 - %70 arasında değişecek.

Sonraki günlerde hava durumu değişim gösterecek. 31 Aralık 2025 Çarşamba günü sıcaklık 5 - 9 derece arasında olacak. 1 Ocak 2026 Perşembe günü ise sıcaklık 0 - 5 derece aralığında seyredecek. Bu tarihlerde hava genel olarak kapalı ve bulutlu olacak.

Hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. Bu dönemde hava koşulları değişkenleşecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kalın giysiler giymek önemli. Bu, soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklardan korunmanıza yardımcı olur. Ayrıca hava koşullarına uygun ayakkabılar seçmek de önem taşıyor. Bu, kayma ve düşme risklerini azaltır. Dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez giysiler kullanmak fayda sağlar. Ani yağışlardan korunmanızı yardımcı olacaktır. Seyahat planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmek çok önemlidir. Olası aksaklıkların önüne geçebilirsiniz.