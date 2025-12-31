İzmir Hava Durumu! 31 Aralık Çarşamba İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 31 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu yılın son günü için farklı koşullar sunuyor. Gün boyunca sıcaklık 5 ile 9 derece arasında değişecek. Hava genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Sabah saatlerinde hafif yağmur bekleniyor. Dışarı çıkacaklar, hafif yağmurlu bir havayla karşılaşacak. Öğle ve akşam saatlerinde yağış daha az olacak. Ancak bulutluluk devam edecek. Gece saatlerinde sıcaklık 5 derecenin altına düşebilir. Akşam planları için sıcak tutacak kıyafetler tercih etmek faydalı olacaktır.

Rüzgar hızı sabah 13 km/saat, öğle 15 km/saat, akşam 14 km/saat ve gece 11 km/saat civarında olacak. Bu, gün boyunca hafif rüzgarlı bir hava olacağı anlamına geliyor. Nem oranı sabah %81, öğle %68, akşam %75 ve gece %83 civarında değişecek. Hava nemi gün boyunca farklılık gösterecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişmeye devam edecek. 1 Ocak 2026 Perşembe günü sıcaklıklar 4 ile 9 derece arasında olacak. Hava genellikle açık ve güneşli olacak. 2 Ocak 2026 Cuma günü hava sıcaklıkları 5 ile 12 derece arasında değişecek. Hava açık olacak. 3 Ocak 2026 Cumartesi günü ise sıcaklıklar 7 ile 13 derece arasında olacak. Hava yine açık kalacak.

Bugün dışarı çıkarken hafif yağmurlu bir hava olacağını aklınızda bulundurun. Yanınıza bir şemsiye veya su geçirmez bir ceket almanız faydalı olacaktır. Sabah saatlerinde yağış olabileceğini unutmamak önemlidir. Öğle ve akşam saatlerinde hava daha az yağmurlu olacak. Ancak bulutluluk yine de sürecektir. Gece sıcaklıkların 5 derecenin altına düşebileceğini göz önünde bulundurarak, sıcak tutacak kıyafetler tercih etmeniz önerilir.

Önümüzdeki günlerde hava daha açık ve güneşli kalacak. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun koşullar sunacaktır. Hava sıcaklıkları 4 ile 13 derece arasında değişecektir. Buna göre giyinmek önemlidir.

Sonuç olarak, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü İzmir'de hava durumu, yılın son gününü kutlamak isteyenler için çeşitli koşullar sunuyor. Dışarı çıkarken hava koşullarını göz önünde bulundurarak uygun hazırlık yapmanız gününüzü daha keyifli hale getirecektir.