HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İzmir Hava Durumu! 31 Aralık Çarşamba İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 31 Aralık 2025 tarihinde yılın son günü için hava durumu değişkenlik gösteriyor. Gün boyunca sıcaklıklar 5 ile 9 derece arasında seyredecek, bulutlu bir hava hakim olacak. Sabah hafif yağmur bekleniyor. Öğle ve akşam saatlerinde yağış azalacak. Hafif rüzgar, nem oranı ise gün içerisinde değişiklik gösterecek. Gece sıcaklıkların 5 derecenin altına düşebileceği göz önünde bulundurulmalı. Uygun kıyafet seçimi önem taşıyor.

İzmir Hava Durumu! 31 Aralık Çarşamba İzmir hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

İzmir'de 31 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu yılın son günü için farklı koşullar sunuyor. Gün boyunca sıcaklık 5 ile 9 derece arasında değişecek. Hava genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Sabah saatlerinde hafif yağmur bekleniyor. Dışarı çıkacaklar, hafif yağmurlu bir havayla karşılaşacak. Öğle ve akşam saatlerinde yağış daha az olacak. Ancak bulutluluk devam edecek. Gece saatlerinde sıcaklık 5 derecenin altına düşebilir. Akşam planları için sıcak tutacak kıyafetler tercih etmek faydalı olacaktır.

Rüzgar hızı sabah 13 km/saat, öğle 15 km/saat, akşam 14 km/saat ve gece 11 km/saat civarında olacak. Bu, gün boyunca hafif rüzgarlı bir hava olacağı anlamına geliyor. Nem oranı sabah %81, öğle %68, akşam %75 ve gece %83 civarında değişecek. Hava nemi gün boyunca farklılık gösterecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişmeye devam edecek. 1 Ocak 2026 Perşembe günü sıcaklıklar 4 ile 9 derece arasında olacak. Hava genellikle açık ve güneşli olacak. 2 Ocak 2026 Cuma günü hava sıcaklıkları 5 ile 12 derece arasında değişecek. Hava açık olacak. 3 Ocak 2026 Cumartesi günü ise sıcaklıklar 7 ile 13 derece arasında olacak. Hava yine açık kalacak.

Bugün dışarı çıkarken hafif yağmurlu bir hava olacağını aklınızda bulundurun. Yanınıza bir şemsiye veya su geçirmez bir ceket almanız faydalı olacaktır. Sabah saatlerinde yağış olabileceğini unutmamak önemlidir. Öğle ve akşam saatlerinde hava daha az yağmurlu olacak. Ancak bulutluluk yine de sürecektir. Gece sıcaklıkların 5 derecenin altına düşebileceğini göz önünde bulundurarak, sıcak tutacak kıyafetler tercih etmeniz önerilir.

Önümüzdeki günlerde hava daha açık ve güneşli kalacak. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun koşullar sunacaktır. Hava sıcaklıkları 4 ile 13 derece arasında değişecektir. Buna göre giyinmek önemlidir.

Sonuç olarak, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü İzmir'de hava durumu, yılın son gününü kutlamak isteyenler için çeşitli koşullar sunuyor. Dışarı çıkarken hava koşullarını göz önünde bulundurarak uygun hazırlık yapmanız gününüzü daha keyifli hale getirecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yılın son gününe dikkat! 45 ile uyarı: 10 derece fark edecekYılın son gününe dikkat! 45 ile uyarı: 10 derece fark edecek
Cezaevlerinden tahliye olan on binlerce kişi kuyrukta görüntülendi!Cezaevlerinden tahliye olan on binlerce kişi kuyrukta görüntülendi!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 12 kişi tutuklandı

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 12 kişi tutuklandı

Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı!

Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı!

Ofsayt kuralında devrim! Infantino, Wenger’in önerisini ilk kez açıkladı

Ofsayt kuralında devrim! Infantino, Wenger’in önerisini ilk kez açıkladı

Şeyma Subaşı gözaltına alındı

Şeyma Subaşı gözaltına alındı

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

ŞOK'a dikey süpürge geliyor!

ŞOK'a dikey süpürge geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.