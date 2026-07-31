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İzmir Hava Durumu! 31 Temmuz Cuma İzmir hava durumu nasıl?

İzmir'de 31 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla sıcak ve güneşli bir hava hakim. Gün boyunca sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Rüzgar kuzeydoğudan esecek ve hız 5 ile 8 km/s arasında olacak. 1 ve 2 Ağustos'ta hava koşulları açık kalmaya devam ederken, sıcaklıklar 20 ile 24 derece arasında değişecek. Sıcak havalarda, su tüketimi ve gölgede kalma gibi önlemler almak önemli olacak. Bu şekilde güneşin olumsuz etkilerinden korunmak mümkün.

İzmir Hava Durumu! 31 Temmuz Cuma İzmir hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 31 Temmuz 2026 Cuma günü, İzmir'de hava durumu sıcak ve güneşli. Gün boyunca hava sıcaklıkları 19 ile 22 derece arasında değişecek. Hava koşulları açık olacak. Rüzgarın hızı 5 ile 8 km/s arasında olacak. Rüzgarın yönü kuzeydoğu. Nem oranı %22 civarında. Gün doğumu saati 06:12. Gün batımı saati ise 20:22.

1 Ağustos Cumartesi günü hava sıcaklıkları 20 ile 23 derece arasında olacak. Hava koşulları yine açık olacak. Rüzgarın hızı 5 ile 7 km/s arasında değişecek. Rüzgarın yönü kuzeydoğu olacak. Nem oranı %20 civarında.

2 Ağustos Pazar günü hava sıcaklıkları 21 ile 24 derece arasında olacak. Hava koşulları yine açık kalacak. Rüzgarın hızı 3 ile 5 km/s arasında olacak. Rüzgarın yönü kuzeydoğu. Nem oranı %19 civarında.

Sıcak ve güneşli hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirirken dikkatli olmak önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalıdır. Bol su içmek ve hafif kıyafetler giymek gerekir. Güneşin etkilerinden korunmak için bu önlemler önemlidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında dışarıda olmaktan kaçınmak yararlı olur. Bu kurallara uymak, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İzmir
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