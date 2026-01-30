HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İzmir'in 4 ilçesinde su kesintisi saat 05.00'e kadar sürecek

İzmir'de Tahtalı Barajı'nda yoğun yağışların çamurlu suya neden olması nedeniyle Karşıyaka, Bayraklı, Çiğli ve Bornova ilçelerinde uygulanan su kesintisinin saat 05.00'te sona ereceği bildirildi.

İzmir'in 4 ilçesinde su kesintisi saat 05.00'e kadar sürecek

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İzmir'in içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Tahtalı Barajı'nda su seviyesinin yakın zamana kadar yüzde 0,14'e düştüğü, bu nedenle baraj tabanının toprak zemin olarak kaldığı belirtildi.

İZMİR'DE SU KESİNTİSİ

Açıklamada, dün kısa sürede metrekareye 80 kilogramın üzerinde yağış düşmesi sonucu uzun süredir akmayan derelerden baraja yüksek debide çamurlu su taşındığı, bu durumun da baraj tabanındaki toprağı hareketlendirerek sudaki çamur oranını artırdığı kaydedildi.

İzmir in 4 ilçesinde su kesintisi saat 05.00 e kadar sürecek 1

Suyun bulanıklık seviyesinin yükselmesi nedeniyle hızlı arıtmanın mümkün olmadığı aktarılan açıklamada, musluklardan çamurlu su akmaması için içme suyunun dinlendirilmesi ve arıtma sürecinin tamamlanmasının gerektiği ifade edildi.

SAAT 05.00'E KADAR SÜRECEK

Bu nedenle Karşıyaka, Bayraklı, Çiğli ve Bornova ilçelerinde gündüz saatlerinde başlatılan su kesintisinin, saat 05.00'e kadar süreceği bildirildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar'dan 2028 seçimi mesajıAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar'dan 2028 seçimi mesajı
Edirne'de milyonluk villalar sular altında kaldıEdirne'de milyonluk villalar sular altında kaldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İzmir su kesintisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kar yağışı için geri sayım! AKOM tarih verdi, Orhan Şen’den sürpriz yorum

Kar yağışı için geri sayım! AKOM tarih verdi, Orhan Şen’den sürpriz yorum

Aydın'daki deprem sonrası uyardı: "Uzaklaşın"

Aydın'daki deprem sonrası uyardı: "Uzaklaşın"

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Ateşli tribünler bekliyor...

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Ateşli tribünler bekliyor...

Fenomen dizide kriz çıktı! Başrolün son hamlesi şaşırttı

Fenomen dizide kriz çıktı! Başrolün son hamlesi şaşırttı

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

Restoranlarda yeni dönem: Resmen yasaklandı

Restoranlarda yeni dönem: Resmen yasaklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.