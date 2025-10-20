HABER

İzmir Körfezi'ndeki kötü koku birçok ilçede etkili oldu! Vatandaşlardan yetkililere çağrı

İzmir Körfezi'nde kirliliğe bağlı yayılan kötü koku Alsancak, Bayraklı, Karşıyaka ve Turan sahillerinde etkili oldu. Kokudan rahatsız olan çevre halkı, bir an evvel önlem alınmasını istedi.

İzmir Körfezi'nde geçen yıl yaşanan çevre kirliliği, bu yıl da aynı dönemde yaşamı olumsuz etkiledi. Kirliliğe bağlı kötü koku özellikle Alsancak, Bayraklı, Karşıyaka, Turan sahillerinde yoğunluğunu artırdı. Ayrıca körfezin rengi bazı bölgelerde kahverengiye dönerken Mavişehir Mahallesi sahilinde küçük balıkların su yüzüne çıktığı görüldü. Su yüzüne çıkan balıklarla beslenen martılar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

YETKİLİLERDEN ÇÖZÜM BEKLİYORLAR

Bölge sakinleri ise körfezden yayılan kötü kokudan duydukları rahatsızlığı dile getirerek, yetkililerden çözüm beklediklerini ifade etti.

Kaynak: DHA

İzmir
