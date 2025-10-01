HABER

İzmir’de 20 ayrı kaçakçılık operasyonu

İzmir’de polis ekiplerince bir haftada gerçekleştirilen 20 operasyon kapsamında piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL olan kaçak ürün ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 28 şüpheliden 5’i tutuklandı.

İzmir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 22-28 Eylül tarihleri arasında sahte alkollü içki üretimi, kaçak tütün mamulleri ticareti, gümrük kaçağı ürünlerin piyasaya sürülmesini önlemek ve tarihi eser kaçakçılığını engellemek amacıyla il genelinde 20 ayrı operasyon düzenledi. Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 28 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 5 kişi tutuklandı.

10 milyon TL’lik ürün ele geçirildi
Operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL olan çok sayıda kaçak ve sahte ürün ele geçirildi. Ele geçirilen ürünler arasında; 1 milyon 760 bin adet boş makaron, 72 bin 700 adet doldurulmuş makaron, 44 bin 308 adet sigara sarma kağıdı, 18 bin 46 paket gümrük kaçağı sigara, bin 870 puro, 384 elektronik sigara cihazı ve 30 elektronik sigara likidi, 5 kilo kıyılmış tütün, bin 755 litre taklit etiketli etil alkol ile 58 şişe içki, 11 bin 286 cinsel içerikli ürün, 5 bin 780 kozmetik ürünü, 114 elektronik eşya, 67 oto yedek parçası, 750 litre kaçak akaryakıt bulundu.

Tarihi eserler de bulundu
Polisin operasyonlarında ayrıca bin 730 adet ortaçağ Avrupa ve Osmanlı dönemlerine ait sikke ile 6 tarihi eser niteliği taşıyan obje ele geçirildi.

(İHA)

