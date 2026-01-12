İzmir’de 43 düzensiz göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre saat 02.10 sıralarında Seferihisar ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-9) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-912) tarafından hareketli lastik bot durduruldu. Ekipler tarafından bot içerisinde yapılan kontrollerde, 16’sı çocuk olmak üzere toplam 43 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır