HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İzmir'de beton mikserinin çarptığı kadın son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde dün torununu okula götürürken beton mikserinin çarpması sonucu hayatını kaybeden babaannenin cenazesi toprağa verildi.

İzmir'de beton mikserinin çarptığı kadın son yolculuğuna uğurlandı

Yaşamını yitiren Nadire Koç'un (64) cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumundan alınarak Ödemiş'e getirildi.

Koç'un cenazesi Tekstil Camisinde öğle vakti kılınan namazın ardından Ahrandı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan olayın ardından gözaltına alınan Y.Ş'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Y.Ş. idaresindeki beton mikseri, dün Hürriyet Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Nadire Koç ile torununa çarpmış, aracın altında kalan babaannenin yaşamını yitirdiğini belirlenmiş, yaralanan kız ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Nadire Koç'un birinci sınıf öğrencisi torununu okula götürürken kazanın yaşandığı öğrenilmişti.

İzmir de beton mikserinin çarptığı kadın son yolculuğuna uğurlandı 1

Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
14 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti!14 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti!
Aydın'da çıkan yangında 3 ev hasar gördüAydın'da çıkan yangında 3 ev hasar gördü

Anahtar Kelimeler:
Ödemiş cenaze beton mikseri kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Profesörden tepki çeken 10 Kasım paylaşımı

Profesörden tepki çeken 10 Kasım paylaşımı

ABD'de Türk vatandaşı polis müdahalesi sırasında öldürüldü

ABD'de Türk vatandaşı polis müdahalesi sırasında öldürüldü

Lionel Messi transferinde Galatasaray'a resmi cevap! Inter Miami'den Messi için açıklama geldi

Lionel Messi transferinde Galatasaray'a resmi cevap! Inter Miami'den Messi için açıklama geldi

Dantel pareosuyla poz verdi! Minik bikinisini böyle düzeltti

Dantel pareosuyla poz verdi! Minik bikinisini böyle düzeltti

Yatırım bankasına operasyon! 3 yönetici gözaltına alındı

Yatırım bankasına operasyon! 3 yönetici gözaltına alındı

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.