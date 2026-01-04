İzmir’de bir haftada 69 aranan şahıs yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar), kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması adına çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler tarafından 27 Aralık 2025 - 2 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılan denetim ve uygulamaların bilançosu açıklandı. Yapılan çalışmalarda; 12 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 9 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında ise 583 gram narkotik madde ve 4 bin 950 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Denetimlerde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 15 şüpheli ile uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 131 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Öte yandan, ekiplerce yapılan GBT sorgulamaları ve kontrollerde çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 69 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır