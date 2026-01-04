HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İzmir’de bir haftada 69 aranan şahıs yakalandı

İzmir’de polis ekipleri tarafından son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde çok sayıda ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan 69 şahıs yakalandı.

İzmir’de bir haftada 69 aranan şahıs yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar), kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması adına çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler tarafından 27 Aralık 2025 - 2 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılan denetim ve uygulamaların bilançosu açıklandı. Yapılan çalışmalarda; 12 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 9 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında ise 583 gram narkotik madde ve 4 bin 950 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Denetimlerde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 15 şüpheli ile uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 131 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Öte yandan, ekiplerce yapılan GBT sorgulamaları ve kontrollerde çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 69 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

İzmir’de bir haftada 69 aranan şahıs yakalandı 1

İzmir’de bir haftada 69 aranan şahıs yakalandı 2

İzmir’de bir haftada 69 aranan şahıs yakalandı 3Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Siyasi tapu' mesajı! AK Parti'den Venezuela açıklaması'Siyasi tapu' mesajı! AK Parti'den Venezuela açıklaması
Yaban hayvanları için dağa çıktı, iki geyikle karşılaştıYaban hayvanları için dağa çıktı, iki geyikle karşılaştı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Maduro'nun tutulacağı yer görüntülendi

Maduro'nun tutulacağı yer görüntülendi

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Milli futbolcu ile aşk mı yaşıyor? Fotoğraftaki detay ele verdi

Milli futbolcu ile aşk mı yaşıyor? Fotoğraftaki detay ele verdi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.