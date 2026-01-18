HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İzmir'de insan ticareti operasyonu; 4 tutuklama

İzmir'de insan ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 14 yabancı uyruklu kadın kurtarılırken, gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İzmir'de insan ticareti operasyonu; 4 tutuklama

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, insan ticareti suçuna yönelik yürütülen 3 aylık teknik takip sonucunda önceki gün operasyon düzenlendi. Kent genelinde 12 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, yabancı uyruklu 14 mağdur kadın yakalandı. Mağdur kadınlar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 1 milyon 34 bin 55 TL, 1.409 dolar ve 450 avroya el konuldu.

Gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İzmir de insan ticareti operasyonu; 4 tutuklama 1Kaynak: DHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Silivri güne kar yağışı ile başladıSilivri güne kar yağışı ile başladı
Trump'tan çok konuşulacak Hamaney çıkışıTrump'tan çok konuşulacak Hamaney çıkışı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'ın Grönland üzerinden vergi tehdidine Avrupa'dan tepki

Trump'ın Grönland üzerinden vergi tehdidine Avrupa'dan tepki

Dünya İran dini lideri Hamaney'in bu açıklamasını konuşuyor: İlk kez kabul etti!

Dünya İran dini lideri Hamaney'in bu açıklamasını konuşuyor: İlk kez kabul etti!

Galatasaray'da olağanüstü hal! Dursun Özbek hayatında ilk kez soyunma odasına indi

Galatasaray'da olağanüstü hal! Dursun Özbek hayatında ilk kez soyunma odasına indi

Tan Sağtürk'ün görevden alınması günde olmuştu! Neden belli oldu

Tan Sağtürk'ün görevden alınması günde olmuştu! Neden belli oldu

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

Akaryakıta beklenen indirim geldi!

Akaryakıta beklenen indirim geldi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.