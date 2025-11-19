HABER

İzmir’de karısını öldüren kişi intihar etti

İzmir’in Menemen ilçesinde karı-koca arasında çıkan tartışma faciaya dönüştü. Karısını tabancayla vurarak öldüren koca, daha sonra aynı silahla kendisine ateş etti. Ağır yaralanan koca da kaldırıldığı hastanede öldü.

İzmir'de karısını öldüren kişi intihar etti

Dün akşam saat 20.00 sıralarında Egekent-2’ Mahallesi’nde meydana gelen olayda, karı-koca oldukları öğrenilen Münire Yüzkar (41) ile Özcan Yüzkar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Özcan Yüzkar, tabancayla eşine ateş etti. Münire Yüzkar kanlar içinde yere yığılırken, Özcan Yüzkar aynı silahla kendisine ateş etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Münire Yüzkar’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Özcan Yüzkar da doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İzmir
