İzmir’de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4’ü çocuk 7 yaralı

İzmir’in Bayındır ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4’ü çocuk 7 kişi yaralandı.Kaza, saat 15.00 sıralarında Yusuflu Kavşağı’nda meydana geldi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Yusuflu Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri henüz belirlenemeyen 35 CFP 358 plakalı otomobil ile 35 DB 9791 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 4’ü çocuk toplam 7 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, Jandarma trafik ekipleri kazanın ardından yolu bir süre kontrollü olarak trafiğe açarken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

