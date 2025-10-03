HABER

İzmir’de sağlık için doğa yürüyüşü

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda ve Bornova Kaymakamlığı işbirliğiyle, Dünya Yürüyüş Günü kapsamında "Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü" etkinliği düzenlendi.

Toplumda fiziksel aktivite alışkanlığını teşvik etmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla geleneksel hale getirilen yürüyüşe Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ali Emre Çetinkol, ilçe mülki amirleri, sağlık yöneticileri, sağlık çalışanları, öğrenciler ve sporseverler katıldı.
Çiçekliköy İzmir Şehir Ormanı’nda fizyoterapist eşliğinde yapılan ısınma egzersizlerinin ardından başlayan yürüyüş, Yakaköy Atış Poligonu’nda sona erdi. Katılımcılar doğa yürüyüşü sırasında çevre duyarlılığına dikkat çekmek amacıyla çöp toplama etkinliği de gerçekleştirdi.
Şenlik havasında geçen program, renkli etkinliklerle devam etti. İlçe kamu kurum müdürleri ve personellerinden oluşan Zeybek Halk Oyunları ekibinin gösterisi büyük beğeni toplarken, halat çekme, ayak tenisi ve geleneksel okçuluk aktiviteleriyle gün keyifli anlara sahne oldu.

İzmir
