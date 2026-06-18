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İzmir’de zabıta ekiplerine bıçaklı ve kasalı saldırı: Şüpheli gözaltına alındı

İzmir’in Torbalı ilçesinde kurulan pazar yerinde izinsiz şekilde tezgah açmak isteyen bir kişi, kendisini uyaran zabıta memurlarına bıçak ve kasa ile saldırarak bir görevlinin başından yaralamasının ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.Torbalı ilçesinde kurulan Perşembe Pazarı’nda meydana gelen olayda, pazar yerinde tezgâh açma izni bulunmayan bir kişi, başkasına ait alanda izinsiz satış yapmak istedi.

İzmir’de zabıta ekiplerine bıçaklı ve kasalı saldırı: Şüpheli gözaltına alındı

İzmir’in Torbalı ilçesinde kurulan pazar yerinde izinsiz şekilde tezgah açmak isteyen bir kişi, kendisini uyaran zabıta memurlarına bıçak ve kasa ile saldırarak bir görevlinin başından yaralamasının ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

Torbalı ilçesinde kurulan Perşembe Pazarı’nda meydana gelen olayda, pazar yerinde tezgâh açma izni bulunmayan bir kişi, başkasına ait alanda izinsiz satış yapmak istedi. Durumu fark eden zabıta ekipleri, şahsı tezgâhı kaldırması konusunda uyardı.

İddiaya göre, yapılan uyarılara hakaretlerle karşılık veren şüpheli, zabıta ekiplerinin ikazlarını dikkate almayarak tartışmayı büyüttü. Gerginliğin artması üzerine eline geçirdiği sebze kasasıyla bir zabıta memuruna saldıran şahıs, memuru başından yaraladı. Başına aldığı darbeyle yaralanan zabıta memuruna ilk müdahale olay yerinde yapılırken, daha sonra hastaneye kaldırılan memur tedavisinin ardından darp raporu aldı. Hastane işlemlerinin tamamlanmasının ardından karakola giderek şüpheli hakkında şikayetçi olan zabıta memurunun yanı sıra, Torbalı Belediyesi’nin de adli sürece dahil olarak suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

KENDİ ÜRÜNLERİNİ DÖKÜP ZABITAYI SUÇLADI

Zabıta memurlarına yönelik saldırının ardından kendi tezgahındaki ürünleri yere döken şüpheli, zabıta ekiplerinin mallarına zarar verdiği iddiasıyla asılsız suçlamada bulundu. Şüphelinin iddiası, çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesi ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda kısa sürede çürütüldü. Kamu görevlisine yönelik şiddet olayıyla ilgili başlatılan adli soruşturmanın sürdüğü bildirilirken, yetkililer olayın tüm yönleriyle incelendiğini ve hukuki sürecin titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.

İzmir’de zabıta ekiplerine bıçaklı ve kasalı saldırı: Şüpheli gözaltına alındı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İzmir
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