İzmir’in yüksek kesimlerine bayramda kar yağdı

İzmir genelinde bayram sabahı serin bir hava hakim oldu. Özellikle İzmir’in Spil Dağı ve Kemalpaşa ilçesinde yer alan Nif Dağı eteklerinde aralıklarla hafif kar yağışı görüldü. Doğanın beyaz renge büründüğü bu bölgelerde kış manzaraları ortaya çıktı.

Ödemiş ilçesinde bulunan Bozdağ’da da hafif kar yağışı kaydedildi. Sadece iç kesimlerde değil, yarımadanın en uç noktasındaki Karaburun’un yüksek rakımlı bölgelerinde de benzer manzaralar oluştu. İzmir’in sahil şeridinde serinlik devam ederken, karlı zirveler bayram gününde farklı bir görsel sundu.

