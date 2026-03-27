İzmit'teki silahlı saldırıda kahreden detaylar: "Tek suçu orada olmak"

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitiren iş yeri sahibi Volkan Berberoğlu ve Kocaelispor Kongre Üyesi Cem Özer'in cenazeleri toprağa verildi. Saldırganların mekana önce taş attığı, dışarıdaki gürültüyü merak ederek olay yerine giden Cem Özer'in kurşunların hedefi olduğu öğrenildi. Özer'in acılı kuzeni, "Hiçbir şeyle ilgisi olmayan bir insandı. Tek suçu orada olması. Çok acı. Biz yandık, başka aileler yanmasın" dedi.

Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'nde gece saat 00.30 sıralarında kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce bir eğlence mekanına otomobilden tabancayla ateş açıldı. Saldırıda mekanın sahibi Volkan Berberoğlu (42), Kocaelispor Kongre Üyesi Cem Özer (49), olaydan bir hafta önce emekliye ayrıldığı öğrenilen polis memuru Talip Çakır, C.S. ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Şüpheliler ise geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Cem Özer'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İlk müdahalelerinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan ağır yaralılardan Berberoğlu ve eski polis memuru Çakır da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı 2 kişinin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

SALDIRIDAN ÖNCE TAŞ ATMIŞLAR

Öte yandan, saldırganların olaydan kısa bir süre önce yaya olarak eğlence mekanının önüne geldiği ve işletmeye taş attıkları öğrenildi. Özel bir firmada yönetici olan, evli ve bir kız çocuk babası Cem Özer'in ise dışarıdan gelen sesler üzerine mekanın önüne gittiği, bu sırada kurşunların hedefi olduğu belirlendi.

BERBEROĞLU DÜZCE'DE, ÖZER KOCAELİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ

İş yeri sahibi Volkan Berberoğlu'nun cenazesi, memleketi Düzce'nin Akçakoca ilçesi Karaburun Mahallesi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Berberoğlu'nun yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Berberoğlu'nun yaklaşık bir ay önce nişanlandığı ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi.

"BİZ YANDIK, BAŞKA AİLELER YANMASIN"

Özel bir firmada yöneticilik yapan Kocaelispor Kongre Üyesi Cem Özer için de İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi'ndeki Akşemsettin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Tabutuna gönül verdiği Kocaelispor'un bayrağı ve atkısı serilen Özer, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Törene Özer'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul, CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, Hodri Meydan Taraftarlar Derneği Başkanı Enver Güler, siyasi parti temsilcileri, iş insanları ve çok sayıda vatandaş iştirak etti.

Cem Özer'in kuzeni Reyhan Akbaş, büyük bir acı yaşadıklarını belirterek, "Hiçbir şeyle ilgisi olmayan bir insandı. Suçu orada olması. Maalesef İzmit'te artık bu olaylar çok fazla oldu. Birilerinin canı çok yanıyor. Allah kimsenin başına vermesin. Çok acı. Biz yandık, başka aileler yanmasın" ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybeden emekli polis memuru Talip Çalık'ın cenazesi ise yarın Sakarya'nın Karasu ilçesi Kuyumcullu Mahallesi'ndeki Merkez Camii'nde toprağa verilecek.

Öte yandan, polis ekiplerinin kaçan şüphelileri yakalamak için başlattığı geniş çaplı çalışma sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

