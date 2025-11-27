HABER

İznik'te Papa alarmı: 2 bin 300 polis görev yapacak

Türkiye'ye gelen Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun İznik ziyareti öncesi kentin giriş çıkışlarında 200 polis ile denetim yapılırken, ziyaret günü 2 bin 300 polis görevlendirilecek.

İlk resmi yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapan Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo Türkiye'ye geldi. Hıristiyanlık tarihinde en önemli yerlerden biri olan 1. İznik Konsili'nin 1700'üncü yılı dolayısıyla Papa 14. Leo, 28 Kasım Cuma günü İznik'e ziyaret gerçekleştirecek.

ŞÜPHELİ ARAÇLAR ARANIRKEN KİMLİK KONTROLÜ YAPILIYOR

Tarihi ziyaret öncesi emniyet ekipleri güvenlik ve denetimleri üst düzeyde tutarken, 200 polis kent giriş ve çıkışlarında gerçekleştiriyor.

Şehre giriş ve çıkışlarda şüpheli araçlar aranırken kimlik kontrolü yapılıyor. Ayrıca yetkililerden alınan bilgiye göre ziyaret günü 2 bin 300 personel görev yapacak.

Kaynak: İHA
