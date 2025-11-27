HABER

Mehmet Ali Ağca, Papa 14. Leo'dan önce İznik'e geldi: "Umarım oturup iki üç dakika konuşuruz"

Dünyaya adını Papa II. Jean Paul'e suikast girişimiyle duyuran Mehmet Ali Ağca, bugün Türkiye'ye gelen Papa 14. Leo'nun ziyaret edeceği İznik ilçesine geldi. Papa'ya "hoş geldin" diyen Ağca "Umarım bugün, yarın, İznik'te, İstanbul’da oturup konuşuruz, 2 dakika, 3 dakika" dedi. Öte yandan bir film, belgesel yapmayı planladıklarını açıklayan Ağca "Bütün dünya bizi daha iyi anlayacak" dedi.

Mehmet Ali Ağca 1 Şubat 1979'da Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi’yi öldürmüş, sonra tutuklu bulunduğu cezaevinden kaçıp 1981'de yasa dışı yollarla Vatikan'a giderek Papa II. Jean Paul'e suikast girişiminde bulunmuştu. Ağca daha sonra Papa II. Jean Paul tarafından affedilmişti. Ağca, Katoliklerin yeni ruhani lideri Papa 14. Leo ile görüşmek için Bursa'nın İznik ilçesine geldi.

"BİR MİSAFİR OLARAK PAPA'YI KARŞILAMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ"

Ayasofya Camisi'ni ziyaretinin ardından konuşan Mehmet Ali Ağca, "Tam 1700 yıl önce bugün İznik'te olağanüstü bir olay yaşandı. İncillerin bazıları reddedildi, bazıları kabul edildi. Ortaya bir hikaye çıktı. Papa'nın buraya gelecek olması da olağanüstü bir olay tabii ki. Ben Papa'ya 'Hoş geldin' diyorum. Bir misafir olarak kendisini karşılamaktan mutluluk duyuyoruz. Vatikan'ın dünya barışına olan katkılarını da çok önemli buluyoruz" diye konuştu.

"BEN İLAHİ BİR PLANIN MERKEZİNDEYİM"

Kendisinin bugüne kadar hep yanlış anlaşıldığını söyleyen Ağca, "Ben, ilahi bir planın merkezindeyim. Dünya bunu anlayamadı. Yanlış şeyler söyleniyor, yok teröristtir, şudur budur. Terörist Netanyahu. Netanyahu denilen satanist, Siyonist canavar. Teröristin ta kendisidir. Tabii Vatikan da benimle aynı görüşte. Bu açıdan biz yine Vatikan’la dostluğumuzu devam ettirmeliyiz" dedi.

"KENDİ İNANCINI BURADA DÜNYAYA İLAN ETMEK İÇİN GELİYOR"

Papa 14. Leo’nun, İznik’e gelişiyle ilgili çok sayıda komplo teorisi üretildiğini söyleyen Mehmet Ali Ağca, "Bu arada çok cahil, ilkel komplo teorileri var. 'Papa buraya şunun için geliyor.' Hayır ya, sadece kendi inancını burada dünyaya ilan etmek için geliyor. Biz de saygıyla karşılıyoruz. Senin dinin sana, benim dinim bana. Dinde zorlama yoktur. Biz din özgürlüklerine saygı duyuyoruz. Olay bu kadar basit" diye konuştu.

"HEPSİNİ AŞTIK"

Yıllar boyunca kendisi hakkında da komplo teorileri üretildiğini iddia eden Ağca, şunları söyledi: "Bu teorilerin en önemlisi biliyorsunuz; Sovyetler hikayesi, Bulgaristan hikayesi. Bunu NATO üretti. NATO, Sovyetler'in Papa’yı vurduğunu falan iddia etti. Sovyet İmparatorluğu'nun yıkılmasında önemli bir rol oynadı bu hikayeler tabii ki. Bu olayların arasında ben bilerek yer aldım tabii ki, Sovyet İmparatorluğu'nun yıkılışı için. Bunlara pek önem vermemek lazım, hepsini aştık."

"BÜTÜN DÜNYA BİZİ DAHA İYİ ANLAYACAK"

Medyanın kendisine yönelik tutumuna ilişkin de konuşan Ağca, hayatıyla ilgili belgesel hazırlığında olduğunu söyleyerek, "Ben anlayışla karşılıyorum medyanın da görünen hikayelere karşı bir ilgisi var, tepkisi var. Herkesin bir ideolojisi var. Farklı düşüncelere anlayışla bakmak lazım. Ben medyaya düşman falan değilim ama kendimizi daha iyi anlatma fırsatımız olacak tabii ki. Olağanüstü, muhteşem bir sinema, televizyon filmi, belgeseli yapmayı planlıyoruz. Bütün dünya bizi daha iyi anlayacak" diye konuştu.

"VATİKAN'LA DOST OLMAMIZ GEREK"

Ağca, "Açık ve net olarak söylüyorum. Papa’ya, 'Hoş geldin' diyoruz. Türkiye'nin de Papa’yı en güzel şekilde karşılamasını ve yolcu etmesini temenni ediyoruz. Dost olalım. Vatikan'la dost olmamız gerek, buna kesinlikle inanıyorum. Bugün milyarlarca insan dünyanın her tarafında gereksiz yere kavga ediyorlar, Afrika'da, Asya’da. Gereksiz kavgalar tabii bu, dini kavgalar değil. Vahşi kapitalizmin ürettiği, vahşi Siyonizmin ürettiği kavgalar bunlar. Bunun altını çiziyorum. Satanist, Siyonist çeteler, inançlı insanları birbirlerine kırdırıp, kendi iktidarlarını korumak istiyorlar. Biz bu tuzaklara asla düşmeyelim. Biz diyorum, milyarlarca insanı kastediyorum. Huzur içinde yaşayalım, dünyanın yeterince problemi var. Papa'ya da 'Hoş geldin' diyorum. Umarım bugün, yarın, İznik'te, İstanbul’da oturup konuşuruz, 2 dakika, 3 dakika" dedi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
