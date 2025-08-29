İznik’te ecdad yadigarı eserler ayağa kalkıyor

Geçtiğimiz yıllarda İznik Yenişehir Kapı mevkiinde, belediye binasının karşısında bulunan 11 bin 500 metrekarelik alanı kamulaştırarak ilçeye kazandıran İznik Belediyesi, yapılan temizlik ve kazı çalışmalarının ardından önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. Bursa Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu, İznik Orhan İmareti Projesi’ni onayladı. Kısa süre içerisinde başlanacak çalışmalarla, Orhan Gazi döneminden kalma bu kıymetli eser aslına uygun olarak yeniden inşa edilerek ilçeye kazandırılacak.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ecdad yadigârı bir eseri daha ilçemize kazandırıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Orhan Gazi’nin bu değerli eserini aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırarak, hem tarihimize hem de kültürümüze sahip çıkıyoruz. Şimdiden ilçemize hayırlı olsun."

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır