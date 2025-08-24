HABER

Jahrein, 'dolandırıcılık' suçlamasıyla hedef göstermişti! Evre Başak Clarke kanserden hayatını kaybetti... O video tekrar gündem oldu

Melih Kadir Yılmaz

Kamuoyunda 'Jahrein' mahlasıyla bilinen Ahmet Sonuç, uzun süredir kanserle mücadele eden Evre Başak Clarke'ı hedef göstermiş ve 'dolandırıcılık' suçlamasında bulunmuştu. Evre Başak'ın hayatını kaybetmesinin ardından Sonuç'un bahsi geçen videosu tekrar gündem oldu. Bazı kullanıcılar yaptıkları paylaşımlarla Sonuç'a tepki gösterdi. Bir kullanıcı "Açık ara farkla dünya üzerindeki en kötü kalpli nefes alıp veren canlı" dedi. İşte detaylar...

'Jahrein' adıyla bilinen Ahmet Sonuç zaman zaman yaptıklarıyla ve açıklamalarıyla gündeme geliyor. Sonuç'un tartışma yaratan son olayı ise uzun zamandır kanser mücadelesi veren Evre Başak Clarke'ı hedef göstermesi olmuştu.

DOLANDIRICILIK SUÇLAMASIYLA HEDEF GÖSTERMİŞTİ

Clarke 3 haftalık ömrünün kaldığını söylemesinin ardından X (Twitter) hesabını kilitlemişti. Ailesi ile zaman geçirdiği belirtilen Clarke bu hamlesinden sonra hedef gösterilmişti.

"15 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPIYOR VE ŞU AN ORTALARDA DEĞİL"

Clarke'ı hedef gösterenlerden biri ise Ahmet Sonuç oldu. Yayınladığı bir videoda Evre Başak Clarke'ı dolandırıcılıkla suçlayan Sonuç, "Karaciğerlerim iflas ettiği için ilaç bile alamıyorum diyerekten 250 bin poundun üzerinde para topluyor. Sonra doktor raporlarını her şeyi siliyor hesabını kilitliyor. Defolup gidiyor 15 milyon liralık vurgun yapıyor ve şu an ortalarda değil hiçbir yerde yok" demişti.

KANSERDEN HAYATINI KAYBETTİ

Gelen son bilgilere göre Ahmet Sonuç'un dolandırıcılıkla suçladığı ve hedef gösterdiği Evre Başak Clarke kanserden hayatını kaybetti.

VİDEO TEKRAR GÜNDEM OLDU

Clarke'ın vefat haberinden sonra Sonuç'un konuyla ilgili olarak yayınladığı video tekrar gündem oldu ve Sonuç'a tepki gösterildi.

"DÜNYA ÜZERİNDEKİ EN KÖTÜ KALPLİ CANLI"

Bir kullanıcı Sonuç için "Dilerim yaşattığını yaşamadan ölmezsin" dedi. Başka bir kullanıcı da "Açık ara farkla dünya üzerindeki en kötü kalpli nefes alıp veren canlı" ifadelerini kullandı.

