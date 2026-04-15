Jandarma çeşitli suçlardan aranan 55 kişiyi yakaladı

Afyonkarahisar’da jandarma tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada gözaltına alınan 55 kişiden 18’i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yol kontrol ve devriye faaliyeti gerçekleştirildi. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 55 kişi gözaltına alındı. Şahıslardan 18’i işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır